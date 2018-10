Après plusieurs mois de travaux de construction et d’attente d’entrée en service, le Centre hospitalier universitaire Mère-enfant Fondation Jeanne Ebori (CHUMEFJE) est enfin ouvert au public hier.

L’ouverture partielle a eu lieu ce vendredi 19 octobre 2018. Pour l’ouverture officielle, il faudra observer trois phases durant lesquelles l’hôpital procédera au fur et à mesure à des pratiques médicales courantes et basiques comme les consultations externes puis, s’ensuivront les hospitalisations et les activités chirurgicales.

Totalement équipé et délégué au Groupe espagnol Sphera pour la gestion et le management, le CHUMEFJE est une structure de troisième génération. Selon le ministère de la Santé, l’inauguration officielle de ce centre de santé se fera par les plus hautes autorités après le démarrage des trois phases suscitées.