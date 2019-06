Sambas professionnels : Début de la 6e édition

Initiés par Josiane Matené de Longueur, les Sambas Professionnels, un échange instauré pour outiller des jeunes gabonais dans plusieurs domaines professionnels pendant une semaine, débute ce mardi 4 juin 2019 à Libreville. Parrain de la 6e édition des Sambas professionnels, l’ancien attaquant de l’équipe nationale du Cameroun Patrick Mboma a d’entrée défini à sa manière l’événement qu’il connaît déjà pour avoir été animateur d’atelier. Selon lui, les Sambas professionnels signifient partir de rien pour aller plus loin. C’est aussi ramener des stars dans plusieurs domaines au Gabon pour expliquer comment elles ont réussi. Une manière de stimuler ce qui sommeil en ces jeunes gabonais qui ne demandent qu’à avoir des opportunités. « Je suis content d’être ici pour apporter ma petite expérience aux jeunes ».

Pour Pape Diouf comme Romain Grimaux qui découvre l’aventure avec l’atelier sur les médias africains : développement sport et opportunités, les Sambas sont juste magnifiques et encourageants. « Je suis là avec un grand plaisir. J’espère que les travaux seront à la hauteur des attentes des participants », a indiqué Pape Diouf. Pour cette 6e édition 300 participants sont attendu dans les locaux du lycée Michel Dirat où aura lieu les échanges. Au titre des innovations, on note l’augmentation du nombre des ateliers (Ndlr : de 5 à 9) avec un sponsoring de lus en plus sélect avec des partenaires comme Canal+, Air France etc. Les Sambas Professionnels enregistrent la participation d’au moins 600 jeunes depuis sa création en 2013.