Le groupe métallurgique Eramet représenté au Gabon par ses deux filiales, la Compagnie minière de l’Ogooué (COMILOG) et la Société d’exploitation du Transgabonais (SETRAG), a procédé lle 24 septembre dernier au lancement de sa campagne RSE : « Transformons les regards ». Objectif : devenir un leader minier et métallurgique respectueux de son environnement et améliorant par la même occasion le quotidien des populations environnantes des sites d’exploitation.

Renforcer le développement des communautés locales, telle est l’ambition des responsables du groupe Eramet dont Bruno Faour, Léod-Paul Batolo et Christian Magni, respectivement représentant d’Eramet au Gabon, Administrateur directeur général de la COMILOG et directeur général adjoint de la SETRAG. Un trio managérial qui a lancé le 24 septembre dernier sa nouvelle campagne institutionnelle RSE qui va s’étendre sur 3 mois. Laquelle campagne est axée sur le développement local, la protection de l’environnement et la création d’emplois durables.

Désormais, la Responsabilité sociétale et environnementale s’impose à toute entreprise dont celles du groupe Eramet, c’est du moins l’avis de Bruno Faour. « La RSE telle qu’elle est envisagée aujourd’hui n’est plus une option pour les sociétés du groupe Eramet. La RSE fait partie de la vision du groupe. De la même façon que l’on sort les tonnes, de la même façon qu’on respecte la sécurité, l’environnement et la qualité de nos produits, nous allons avoir une interaction positive avec les communautés au sein desquelles on travaille », a-t-il déclaré.

Pour joindre l’acte à la parole, les responsables d’Eramet ambitionnent l’extension de la mine de Moanda, (un projet de construction qui créera 300 emplois directs), la rénovation complète de la voie du chemin de fer à l’horizon 2023 et bien d’autres actions dans le domaine de la santé et l’éducation.

Bon à savoir, le groupe Eramet compte 3000 salariés au Gabon faisant de lui le 2ème employeur privé du pays.