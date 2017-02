Rongeurs : Comment se débarrasser des souris dans la maison ?

C’est devenu difficile voire quasi impossible de ne pas rencontrer de souris, et ce, dans toutes les maisons de la capitale gabonaise. Lesquelles souris sont à l’origine de nombreux désagréments, de la détérioration des meubles et vêtements aux odeurs nauséabondes, en passant par les risques de maladies. Autant de raisons qui suscitent l’antipathie et la répulsion systématique envers ces rongeurs. Pour s’en débarrasser, il convient d’effectuer régulièrement le nettoyage de fond en comble de l’intérieur de votre maison. S’il n’y a plus d’aliments à leur portée, elles vont vite se lasser et « plier bagage ». Veillez également à ne pas laisser les aliments à l’air libre, mettez-les plutôt dans des récipients hermétiques.

Dans la même foulée, laissez si possible vos poubelles à l’extérieur de la maison, les souris préféreront aller fouiner à l’extérieur. A défaut, utilisez des huiles essentielles pour les repousser. Pour cela, vous pouvez utiliser la menthe poivrée ou l’eucalyptus, les deux étant d’excellents répulsifs. Mettez quelques gouttes sur un coton ou un morceau de tissu, placez-les par la suite aux coins de la maison et autres points de passage des souris.Une autre astuce consiste à utiliser des feuilles de laurier ou des bouquets de menthe fraîche.