Révision constitutionnelle : Ali fonce et l’opposition dénonce !

Ali Bongo vient une fois de plus de démontrer qu’il est déterminé à modifier la Constitution gabonaise en l’adaptant à sa nouvelle vision du Gabon de demain. Alors que s’achevait ce vendredi la session extraordinaire du Sénat, le chef de la majorité présidentielle au pouvoir, Ali Bongo, a signé le décret numéro 375 qui convoque les deux chambres du parlement en session extraordinaire dès le 29 décembre 2017 (jour de la clôture de la session ouverte par le Sénat en septembre dernier) avec pour ordre du jour « examen et adoption du projet de révision de la Constitution ».

Une convocation du parlement dénoncée et interprétée comme une violation de la Constitution. Si cette dernière en son article 43 autorise Ali Bongo à signer un décret et convoquer le parlement (article 116) sur proposition du gouvernement, l’article 6 en son alinéa 6 stipule que « dans les deux cas ( révision de la Constitution par la voie du Parlement) le projet ou la proposition de révision doit être voté respectivement par l’Assemblée Nationale et par le Sénat en des termes identiques avant d’être soumis pour adoption au parlement réuni en congrès ».

Adopté par l’Assemblée nationale, le projet de révision de la constitution n’a pas été examiné par le Sénat lors de sa session antérieure qui s’est achevée le 29 décembre d’où l’interrogation de l’opposition. « Sur quelle base un congrès du parlement pourrait-il siéger, et pour examiner quoi, étant donné que le Sénat n’a pas encore adopté en des termes identiques ou non, la loi appelée a être examinée et adoptée par lui ? » a déclaré Marcel Djabioh, opposant proche de Jean Ping et de conclure « Ali Bongo a-t-il pris en compte, le cas d’adoption de ce texte en des termes non identiques à ceux de l’Assemblée Nationale et par le Sénat, ce qui exigerait une réunion d’une commission mixte des deux chambres ? »