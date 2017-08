A l’origine de plusieurs réformes contestées par de nombreux sportifs, Nicole Asselé n’a pas été reconduite à son portefeuille dans le Gouvernement Issoze Ngondet II, dévoilé hier lundi 21 août courant dans les locaux du palais du bord de mer. Mathias Otounga Ossibadjouo après une parenthèse au Budget et comptes publics prend désormais les rênes de la Jeunesse et Sports. Agé de 57 ans, le natif d’Okondja dans le Haut Ogooué qui est un fin politicien n’hésite pas à avoir des positions radicales, et ce, même vis-à-vis des personnalités du sérail.

Et pour preuve, dernièrement contre toute attentes, il a qualifié d’hasardeuse et maladroite la sortie de ses collègues : Alain Claude Billie By Nze, Pacôme Moubelet Boubeya et bien d’autres (Ndlr : ces derniers qui s’étaient substitués au PDG pour défendre Ali Bongo Ondimba lors d’une conférence de presse). L’homme n’est donc pas facile à manœuvrer comme le pense déjà certains acteurs du sport ayant manœuvré, tapis dans l’ombre, pour l’éviction de Nicole Asselé qui a révélé plusieurs scandales financiers dans les fédérations.