Au centre des débats depuis sa nomination au poste de ministre de la Forêt, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Climat, le Britano-gabonais Lee White qui a remercié le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba et le premier Ministre Julien Nkoghe Bekale pour la confiance accordée, tout en affirmant que cette nomination repose sur sa technicité.

Après la prestation de serments et le conseil du Ministre, organisé hier jeudi 13 juin 2019, à la Présidence de la République devant le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, plusieurs membres du gouvernement se sont exprimés dont Lee White.

« Cela fait 30 ans que je marche dans la forêt gabonaise. Bientôt dix ans que je dirige l’Agence Nationale des Parcs Nationaux sans que cela ne cause problème. Je pense que j’ai été nommé plus pour ma technicité que sur un plan politique. Ma tâche est de restaurer le ministère dont j’ai la charge en collaboration avec les agents. On a vu l’affaire du Kevazingo, il faut quelqu’un qui connaisse l’environnement. J’ai travaillé avec Feu Omar Bongo Ondimba, ce n’est pas la première fois que j’assiste à un conseil de ministre, mais ce matin avec la prestation de serment l’émotion était forte », a déclaré Lee White à la presse