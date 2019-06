Remaniement ministériel : Franck Nguema succède à Alain Claude Billie By Nze !

Le sport gabonais a désormais un nouveau chef, en la personne de l’ancien ministre délégué des Eaux et Forets, l’opposant Franck Nguema qui succède à Alain Claude Billie By Nze affecté aux Affaires Etrangères.

Héritier d’un ministère à problème où son prédécesseur, Alain Claude Billie By Nze, a été décrié pour la gestion de certains dossiers comme la nomination des sélectionneurs nationaux, le scandale sexuel dans la tanière des Panthères dames U20, le championnat national de football, les conflits humains au sein des différentes fédérations, Franck Nguema est considéré pourtant comme le grand gagnant du remaniement du gouvernement Julien Nkoghe Bekale 2.

Le député d’Akanda devra aussi gérer d’autres portefeuilles comme ceux de la culture, la jeunesse et la vie associative. Un cumul qui fait de lui, l’un des heureux gagnants de ce gouvernement réduit à 29 membres. Patron de la chaine de télévision TV+ qui a jadis fait la fierté du Gabon, Franck Nguema devra montrer sa capacité a gérer le sport de manière général, sans faire une fixation sur le football, gouffre à sous de l’état gabonais depuis plusieurs années, et ce, sans aucuns véritables résultats.

Franck Nguema qui s’est illustré dernièrement en s’attaquant au Vice-président et à Guy Bertrand Mapangou tous deux remerciés, est diplômé de l’école supérieure de commerce de Bordeaux.