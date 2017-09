Remaniement ministériel : Bruno Ben Moubamba limogé

Le rapprochement entre l’opposant Bruno Ben Moubamba, désormais ex-ministre d’Etat, ministre de l’habitat et le pouvoir en place, après l’élection controversée d’août 2016 à l’issue de laquelle, Ali Bongo Ondimba avait été déclaré vainqueur, n’aura duré que quelques mois. Dans un message télévisé, le Premier ministre, Emmanuel Issoze-Ngondet a acté le départ du gouvernement de l’opposant. Un limogeage motivé par les écarts de langage du ministre d’Etat, ministre de l’habitat à l’égard du chef du gouvernement. « Quand on est chef d’un gouvernement, il y a des choses qu’on n’a pas le droit de faire pour régler les comptes à des ministres qu’on n’aime pas », a posté BBM sur sa page facebook. Une sortie de trop qui a conduit à son éviction du gouvernement.

Prenant ainsi acte de ce limogeage, Bruno Ben Moubamba n’a pas gardé silence. « J’ai donc été démis de mes fonctions de ministre de l’habitat par le Premier ministre et j’en prends acte », a-t-il écrit tout en précisant que son combat politique reprend de plus belle. « Je reprends mon combat politique là où je l’avais laissé avant de soutenir le candidat Président en août 2016 », a-t-il annoncé. Selon lui, c’est en toute conscience, sans influence quelconque qu’il s’est exprimé et il assume pleinement ses mots et dit être « heureux d’avoir servi la République pendant plus d’un an ».

Après Mathieu Mboumba Nziengui, opposant, ancien ministre d’Etat, ministre de l’agriculture durant quelques mois à avoir fleureter avec le pouvoir en place, BBM était la deuxième personnalité de l’opposition, après un accord passé avec le Président de la République à avoir côtoyé le pouvoir. Après ce bref passage au sommet de l’Etat, une nouvelle page de son combat politique s’ouvre dès cet instant. Seulement, sera-t-il encore légitime au sein de l’opposition qui n’a pas cessé de critique son rapprochement avec le pouvoir en place ?