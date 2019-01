Remaniement gouvernemental : Trois sorties et une entrée !

Le gouvernement de la république a été remanié ce mercredi 30 janvier. Etienne Massard Kabinda Makaga, Ali Akbar Onanga Y’Obeghe et Christian Magnagna respectivement ministre de la Défense, ministre de l’Agriculture et ministre de l’Eau et l’énergie ont été éjectés du gouvernement. Rose Christiane Ossouka Raponda, ancienne mairesse de la commune de Libreville a fait son entrée dans l’équipe de Julien Nkoghe Bekale en qualité de ministre de la Défense.