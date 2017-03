Régime alimentaire : Comment maigrir naturellement ?

Plus besoin de vous crêper le chignon pour perdre du poids. Pour ce faire buvez abondement, ½ voire 1 litre d’eau chaude ou tiède par jour. Cette technique est peu coûteuse, sans effets secondaires et très efficace. Bon à savoir, associée au citron cette technique, (Ndlr : l’eau chaude), est beaucoup plus efficace et rapide. En effet, riche en vitamines C, cuivre et fer, le citron vert ou jaune est un excellent coupe-faim et brûle-graisses. Toutefois, il convient de ne pas en abuser car le citron peut provoquer à la longue des maux d’estomac et troubles rénaux. Cette décoction à base d’eau chaude et de citron est à consommer le matin ou tout au long de la journée.