Régies financières : Grève générale illimitée dès aujourd’hui

Après l’échec de l’accord du 9 août conclu avec le ministère de l’Economie et du Budget, les agents grévistes des douanes, trésor, impôts ont décidé de durcir leur mouvement. Lors d’un récent rassemblement dédié au lancement de la Fédération des syndicats des régies financières et des administrations assimilées (FESYREFAA), ces derniers ont annoncé la tenue d’une grève illimitée dès ce lundi 21 août. Une décision qui intervient alors que ce groupuscule de l’administration publique accusait il y a seulement quelques jours, le gouvernement de ne pas tenir ses promesses.

« La grève commence à partir de lundi (…) parce que le gouvernement actuel et sortant a pris l’engagement de nous payer à la date du 10 août 2017 et ces engagements n’ont pas été exécutés », a déclaré le porte-parole de la FESYREFAA, Wilfrid-Erisco Mvou-Ossialas. De même, la fédération annonce la fin de toutes discussions avec la hiérarchie jugeant les échanges infructueux et écarte toute option de service minimum. « Nous ne pouvons pas parler de service minimum parce que nous n’avons pas la réaction de l’équipe en face. C’est à eux maintenant de prendre conscience que nous ne sommes pas en train de nous amuser et que nous voulons effectivement discuter et ce sera à partir de ce moment que nous pourrons faire évoluer nos positions », a renchéri le porte-parole.

Les grévistes réclament des arriérés de primes ainsi qu’un retour au système de fonds commun aboli il y a quelques années par Ali Bongo Ondimba, Président de la République. Mais face aux difficultés économiques que traverse le pays bon nombre d’observateurs se demandent comment l’Etat pourrait-il contenter la « vache à lait » du pays alors que pour financer son développement, le pays a constamment recours au marché financier international.