Recruter les meilleurs élèves et étudiants du Gabon, pour en faire la future élite de l’usine de Lambaréné, telle est l’ambition clairement affichée par les représentants d’Olam à Lambaréné. Une vision savamment pensée. Objectif : renouveler à moyen terme les effectifs des unités de production implantées par Olam à Lambaréné voire dans le Gabon. Un modèle faisant suite à l’extension de l’usine de Lambaréné et qui s’apparente au programme « Training my génération », proposé par la maison de téléphonie mobile Airtel et les Nations unies.

Ce modèle, selon le Directeur général de l’usine d’Olam de Lambaréné, se présente comme un remède au problème du chômage des jeunes, renforcé par la crise économique qui sévit depuis 2014. En effet, a fait savoir le Directeur général de l’usine de Lambaréné, Alkesh Dubey, « nous sommes conscient de la crise et nous avons engagé un programme dans ce sens. Ce programme consiste à prendre les élèves les plus brillants des écoles et universités du Gabon, les amenés ici, les loger pour faire d’eux, la future élite de cette usine ». A l’exemple des projets proposés dans le passé par bien des entreprises, la question de la faisabilité et de la matérialisation de ce projet suscite des inquiétudes.