Réduction des accidents de travail : L’un des combats de la CNSS

La CNSS via sa Direction de la Prévention des Risques Professionnels, (DPRP) compte bien en découdre avec les accidents de travail. C’est pourquoi elle a organisé ce 14 février une journée Portes ouvertes. Objectif : passer au peigne fin les contours de la problématique inhérente aux accidents de travail. Et pour cause, la prise en charge des accidentés saigne la trésorerie de la CNSS. « (…) Ces incidents, survenus en milieux professionnels ou au-delà, particulièrement les accidents de travail, près de 2200 cas relevés chaque année, coûtent plus d’un milliard de FCfa à la CNSS, en terme de réparations et de prise en charge.. », a martelé Salomon Esnaut.

Bon à savoir lesdits accidents de travail sont de tous ordres tels que les accidents de travail, accidents de trajets pour ne citer que ces exemples. Pour rappel, la DRPR a été érigée en direction à part entière au quatrième trimestre de l’année écoulée, sous l’impulsion de l’actuelle directrice générale, Dr. Nicole Asselé.