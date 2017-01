L’Office des recettes, c’est le nouvel organe public qui verra le jour d’ici peu. Son rôle, rendre plus efficace l’administration fiscale en maximisant la collecte des revenus publics et lutter contre les malversations financières.

C’est la grande annonce des derniers jours, faite par le Ministre de l’Economie, Régis Immongault. Objectif : améliorer la qualité des prestations dans le recouvrement des impôts. A en croire ce dernier, « Elle permettra, en effet, d’offrir un meilleur service de qualité aussi bien à l’Etat qu’à l’usager », et ce, loin des entorses fiscales. D’où la fusion des deux administrations, douanes et impôts. Des entités étatiques qui seront remplacées par l’Office des recettes, la nouvelle administration en charge de la collecte des impôts et autres.

Pour Régis Immongault, « sa mise en œuvre va nécessiter le renforcement des capacités des ressources humaines actuelles, grâce à une politique de formation continue des agents, qui plus est, sans recourir à des réduction d’effectifs ».

Un office qui devra se débarrasser des tares enregistrées dans la collecte des finances publiques. Soulignons que cette réforme résulte entre autre de l’application d’une des recommandations du séminaire gouvernemental, organisé en janvier dernier et des assises sur la fiscalité qui se sont déroulées en mars de la même année. Toutefois l’ annonce de la création de la nouvelle institution a été accueillie avec inquiétude par les agents des deux entités appelées à fusionner .