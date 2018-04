Promotion du tourisme : Amazing Gabon voit le jour !

Amazing Gabon, la première plateforme de promotion touristique et d’affaire du Gabon, 100% numérique, conçue par la société Yoka Com’Event pour encourager l’entreprenariat des jeunes, a été présentée officiellement samedi 14 avril dernier,à Libreville, en présence du Directeur Général du Tourisme, Joseph Ebang Essono, de Stella Agadji Ayele et Leila Kogou Mouanga, tous deux conseillers du Ministres des Sports ,des loisirs et du tourisme .

Selon la société Yoka Com’Event, représentée par Vanessa Perret et Kennedy Ondo, Amazing Gabon est conçue pour vendre la destination Gabon sur la toile. La plateforme est opérationnelle depuis le 11 avril dernier. Laquelle forme est le fruit de la collaboration entre plusieurs institutions gabonaises. Présenté comme un outil essentiel pour les investisseurs étrangers évoluant dans le secteur touristique, Amazing Gabon comprend six rubriques et sous rubriques dont « Bienvenu au Gabon » qui aborde l’histoire du pays, sa civilisation.

« Les neuf provinces », est une rubrique qui présente les spécialités, ethnies, langues, rites et traditions. La rubrique « Loisirs » comprend deux sous rubriques, à savoir « Gabon Terre de Sport », « les grands événements sportifs du pays ». « E-tourisme et nature » quant à elle présente les différents parcs nationaux du Gabon. « Venir au Gabon », la rubrique 5 traite du l’hébergement (Ndlr : hôtels et formalités d’entrée dans le pays). « Gabon Business », la dernière rubrique comporte deux sous rubriques : « Travailler au Gabon et Investir au Gabon ».

Pour le Directeur Général du tourisme, cet outil de communication apportera un plus pour quitter l’état de balbutiement que connaît le secteur depuis plusieurs année. Il cadre selon lui avec la vision de son ministre de tutelle Mathias Otounga Ossibadjouo qui a demandé de mettre en places des nouvelles stratégies de développement du tourisme. Lesquelles stratégies matérialisées par des formations des experts locaux qui ont récemment séjourné au Maroc, dans le cadre d’une coopération entre les deux pays. Saluant l’arrivé de ce site, Agadji Ayele est d’avis qu’il va contribuer à limiter la navigation à vue et booster le tourisme. « Choisir de développer le tourisme, c’est choisir de développer tout le pays », estime-t-elle. Bon à savoir : Amazing Gabon est accessible disponible sur les réseaux sociaux et communautés dédiés et compte à son actif une newsletter.