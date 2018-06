Projet Idyanja : Un centre commercial à Port-Gentil !

Jean-Fidèle Otandault, ministre du Budget et des Comptes publics a procédé à la pose de la première pierre du futur centre commercial de Port-Gentil porté par le projet Idyanja dont l’objectif est de lutter contre la précarité et le chômage des jeunes gabonais.

Juillet 2019 est la date butoir de réception de cet ambitieux projet dont la finalisation des travaux augure des promesses d’emplois notamment pour les jeunes. Selon les projections faites par les promoteurs du projet, plus d’une centaine d’emplois directs et indirects, dans les secteurs de l’ingénierie, du commerce, des services… seront créés. Avec ses 800 m²de superficie, le centre devrait accueillir suivant le plan de départ de construction, une galerie commerciale, un pavillon, une terrasse panoramique et des espaces individuels. Au total, une vingtaine de magasins et un grand restaurant municipal seront accessibles aux usagers.

Pour le ministre, ce centre commercial, « (…) représente une opportunité pour tous, car on y trouvera non seulement des offres de commerces issus de secteurs traditionnels tels que les supermarchés mais aussi des magasins de prêt à porter, du divertissement, des offres de service… » La livraison de cette infrastructure au regard de la promotion autour reste donc un évènement très attendu dans la province de l’Ogooué-Maritime d’autant plus que bon nombre de projets de ce type annoncé en fanfare ont souvent fini aux oubliettes au Gabon. Vivement donc que celui-ci arrive à terme !