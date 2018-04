Représentés par Jean Fidèle Otandault, les membres du bureau politique PDG de l’Ogooué Maritime, ont remis le week-end dernier, au quartier PG2, dans le 2e arrondissement de Port-Gentil, les chèques d’un montant d’un million de FCFA aux jeunes entrepreneurs, sélectionnés dans le cadre du « Projet Idyandja ». A en croire Jean Fidèle Otandault, cette remise officielle de chèques aux premiers bénéficiaires marque une étape décisive dans l’engagement des membres du Bureau Politique du PDG de l’Ogooué Maritime, initiateurs du « Projet Idyandja » à soutenir les jeunes dans l’entreprenariat et lutter par la même occasion contre le chômage.

Cette subvention permettra aux jeunes agriculteurs de développer leurs activités, d’accroitre leur productivité et s’inscrit surtout dans le cadre du suivi et de l’accompagnement de proximité souhaité par Jean Fidèle Otandault et ses camarades du PDG, à l’endroit de la jeunesse de l’Ogooué Maritime. « Nous remercions le Président Ali Bongo Ondimba et le Ministre Otandault pour ce soutien. Nous souhaitons également que le projet Idyandja se poursuive afin que d’autres jeunes puissent en bénéficier », a déclaré le représentant des bénéficiaires Kemberly Ndjali.

Outre les chèques, des équipements tels que des débroussailleuses, brouettes, machettes et autres accessoires ont été remis à ces jeunes agriculteurs.

Pour sa part, le membre du gouvernement a encouragé les bénéficiaires pour leur initiative d’entreprendre dans le secteur agricole qui constitue encore une réelle opportunité d’affaire dans notre pays. Il invite aussi les bénéficiaires à faire preuve de responsabilité et utiliser les fonds perçus à bon escient.