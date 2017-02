Projet Graine : Première récolte de manioc à Makokou

A Makokou, le site d’Ekatanyabé, première plantation lancée dans le cadre du programme Graine porte est l’exemple palpable d’une « réussite individuelle et collective ». En pleine maturité, la première récolte a été lancée, il y a quelques jours par Ali Bongo Ondimba en personne. Une satisfaction pour les autorités gabonaises ! Un peu plus d’un an après le lancement du programme, les chiffres sont assez évocateurs. Plus de 70 ha de manioc plantés, pour environ 5 000 inscrits au programme, une centaine de coopératives agréées et une quinzaine de titres fonciers délivrés.

« Nos terres constituent des viviers d’emplois et de richesses inestimables. Dans le respect de notre environnement, nous en tirerons le meilleur pour consolider notre agriculture et assurer l’indépendance alimentaire de notre pays » pour Ali Bongo Ondimba. Actuellement, six provinces sont déjà couvertes par cet ambitieux programme agricole et comptabilisent près de 870 coopératives soit environ 17800 adhérents.

De manière globale, les surfaces de terres cédées par l’Etat dans le cadre du programme sont estimées à près de 2800 ha entièrement préparés pour les cultures vivrières et 1200 ha plantés. Quant aux cultures de rente, 4800 ha ont été aménagés pour la culture des palmiers à huile dans la zone de Ndendé dont 3000 ha plantés. Levier de diversification de l’économie et moteur de croissance, l’agriculture est un gisement d’emplois pour les générations futures. Si Graine connaît une évolution significative à travers le Gabon, le programme traîne tout de même des tares d’ordre fonctionnel qui fragilisent le travail des adhérents.