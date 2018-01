Face aux journalistes vendredi 12 janvier 2018 dans le cadre de la cérémonie des vœux du Nouvel An des hommes et femmes des médias, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a pris l’engagement de la mise en œuvre dans les délais les plus brefs d’un fonds d’aide à la presse et la création d’une école de journalisme.