Premier League : Pierre Emerick Aubameyang sauve Arsenal à Norwich

Sans victoire en Premier League anglaise depuis le 6 octobre dernier, Arsenal est passé non loin d’une défaite contre Norwich dimanche 1er décembre 2019. Le club londonien a de justesse arraché un match nul (2-2) grâce à un doublé du capitaine des Panthères Pierre Emerick Aubameyang.

Très bon offensivement et défensivement, l’attaquant gabonais a été dans tous les bons coups d’Arsenal. Fredrik Ljungberg pour sa première sur le banc de touche d’Arsenal en et lieu et place d’Unai Emery limogé, empoche un point suffisant pour éviter la colère des supporters londoniens.