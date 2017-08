Pourquoi la bière fait-elle tant uriner ?

Produit de consommation courante très prisé, la bière caracole un peu partout dans le monde en tête hit parade des boissons les plus consommées, particulièrement au Gabon. La consommation de cette boisson rime avec besoin permanent ou presque d’uriner.

Explications ?

Ce phénomène se justifie par la présence de houblon, l’un des composants de la bière. Le houblon, de la famille du blé, favorise l’élimination de l’eau par les reins et augmente de ce fait la fréquence et la quantité d’urine. D’où les envies d’uriner pendant la consommation de bière. La deuxième raison tient au fait que comme tous les autres alcools, la bière diminue la production de l’hormone antidiurétique et favorise par la même occasion la réabsorption de l’eau par l’organisme. La carence de cette hormone peut être une cause de diabète insipide se caractérisant souvent par une impossibilité des reins à concentrer l’urine. Le malade peut donc évacuer jusqu’à 10 litres d’urine par jour.

Bon à savoir, plus on boit, moins on produit de vasopressine, et plus on perd d’eau. Ce qui explique les interminables allers et retours aux toilettes avec en prime des risques de déshydratation.