Portait : David Ikapi, le chouchou des internautes

David Ikapi, nouveau chouchou des internautes gabonais grâce à ses vines à couper le souffle, ses nombreuses vidéos à caractère humoristique, ses talents de chanteur et danseur, est un jeune gabonais âgé de 24 ans et un grand artiste en devenir.

Dès l’âge de 14 ans, David Ikapi se découvre des talents de parolier, mais pas assez motivé pour faire des chansons, il s’adonne à sa deuxième passion qui est la danse, et en 2009 il intègre le groupe de danse « YOUNG DC INK ». En 2011 après l’obtention de son BEPC il arrête sa carrière de danseur et se remet à l’écriture.

Il intègre alors le groupe « SEXION SKY », enregistre ses premiers singles et commence des scènes amateur dans des kermesses, en 2013 il quitte son groupe et se lance dans une carrière solo.

Pas seulement, bon danseur, viner et chanteur, il est également une tête pensante avec l’obtention de son baccalauréat avec mention BIEN. La sortie de son premier clip « Né pour Briller » donne un bond à sa carrière et il commence peu à peu à se faire un nom.

En 2016, il signe avec Laurent Slr SOSSA fondateur D’Ekivo’k Family, jeune producteur qui a pour ambition de promouvoir son art et éloigner au maximum des jeunes de la rue.

David Ikapi n’est plus aujourd’hui un simple chanteur, danseur, viner, mais grâce à sa persévérance, sa soif d’apprendre et la volonté de croire en son art il est devenu au fil du temps « THE ARTIST ».