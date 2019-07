Le gouvernement gabonais vient de suspendre, pour 15 jours, l’activité de pêche et de commercialisation de la carpe provenant des zones allant de Ndjolé à Lambaréné, notamment dans l’Abanga (lacs N’Guéné et Nzoughé) et de l’Ykoye dans la Ngounié. Une décision prise après le constat effectué le week-end, (Ndlr : des poissons morts flottant sur l’Ogooué).

Que se passe-il dans les eaux de l’Ogooué ? Qu’est ce qui est a provoqué la mort des carpes, un poisson très prisée par les populations gabonaises ? En attendant les conclusions de l’enquête, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de l’Alimentation, Biendi Maganga Moussavou a annoncé la suspension des activités de pêches et de vente de la Carpe. « Une cartographie bien précise du périmètre concerné par ce phénomène. Il s’agit de la zone allant de Ndjolé à Lambaréné, particulièrement dans l’avant à (lacs N’Guéné et Nzoughé) et en amont l’embouchure de l’Ykoye (Ngounié). En application des mesures de précaution, le Gouvernement décide de la suspension des activités de pêche et de commercialisation du poisson provenant des zones identifiées durant quinze jours », a-t-il déclaré.

Une interdiction qui permettra aux experts de l’ensemble des Ministères concernés d’approfondir leurs analyses de l’eau et du poisson afin découvrir les causes du phénomène. Si pour le moment aucun cas de d’intoxication n’a été décelé, le Gouvernement invite tout de même les populations à ne pas consommer de carpes. Interpellé par les populations des provinces du Moyens Ogooué et de la Ngounié, les experts de l’Agriculture, dépêchés sur les lieux, ont confirmé la mort inexplicable de cette espèce dans plusieurs lacs du Moyen Ogooué et un de la Ngounié.