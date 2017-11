Comme dans tous les départements de la province du Haut-Ogooué, dans le sud-est du Gabon, les élections au sein des instances dirigeantes du Parti démocratique gabonais, ont été reportées à samedi prochain, à cause des mauvaises conditions d’organisation. Il faut cependant noter que si un peu partout, l’on a fait état d’insuffisances et de dysfonctionnements, le 1er siège du département de la Sébé-Brikolo dont le chef-lieu est Okondja, a plutôt réalisé un sans faute, grâce à l’engagement de certains de ses cadres, membres du bureau politique ou du comité central du PDG , qui ont mis les petits plats dans les grands.

Les votants du 1er siège d’Okondja devraient, contrairement à d’autres ressortissants du Haut-Ogooué, se mordre les doigts, eux, qui ont non seulement manifesté leur volonté de répondre favorablement à l’appel qui leur était lancé en vue du renouvellement des instances dirigeantes du Parti démocratique gabonais, PDG, mais également marqué une discipline hors du commun pour faire en sorte que les opérations de vote se déroulent dans la tranquillité, histoire de ne pas permettre à qui que ce soit de les remettre en cause.

En effet, dès 6 heures, alors qu’il était officiellement prévu, sur ordre du Secrétaire général de la formation politique, Eric Dodo Bounguenza, que les bureaux de vote ouvrent à partir de 9 heures, les personnes appelées à voter dans le 1er siège d’Okondja s’y sont rendus pour remplir leur devoir. Mal leur en a pris lorsqu’ils ont constaté le retard dans le démarrage des opérations électorales commencées, contre toute attente, aux alentours de 16 heures.

Qu’à cela ne tienne, et ce, en dépit des risques de démobilisation, ils ont sagement suivi les conseils des responsables politiques qui continuent, à la différence d’autres cieux où l’opposition a le vent en poupe, de fédérer, se rendant massivement dans les lieux prévus à cet effet. Dans la discipline qui les a toujours caractérisés. C’est dire que les manquements observés ci et là ne leur sont pas imputables.

Assurance et respect des idéaux

Les votants du 1er siège de la Sébé-Brikolo qui jurent revenir en masse, voter samedi prochain, n’ont rien perdu de leur engouement entretenu d’ailleurs par les hauts cadres du PDG originaires de la localité d’Okondja avec qui ils promettent d’infliger, s’il en était besoin, une leçon aux militants des autres coins de la province, qui ont parfois du mal à exprimer leur sentiment vis-à-vis de la formation politique, ce qui peut par moments expliquer leur inconduite. Quelles que soient les conditions auxquelles ils devront faire face samedi, ils donnent l’assurance qu’ils resteront fidèles à leurs principes et au respect des idéaux de la formation politique, affirmant que s’ils ont pu le faire dernièrement quand ils ont voté sous les lumières des lampes tempête achetées pour la circonstance par leurs soins démontrant ainsi leur implication.

Ils ne voient pas comment ils ne pourraient pas se comporter de la même manière cette fois-ci encore. On s’attend donc à ce que le 1er siège d’Okondja se remette debout et confirme la réputation qui est déjà la sienne, militant à l’occasion pour un exemple dans la revitalisation du PDG et accordant ses violons avec le distingué camarade président pour qui la tenue des congrès provinciaux a valeur de test grandeur nature avant le grand Congrès de la formation politique attendu dans les toutes prochaines semaines.