PDG : Alexandre Désiré Tapoyo claque la porte

Prédisant des lendemains sombres au Gabon, Alexandre Désiré Tapoyo vient de quitter le parti au pouvoir, le Parti Démocratique Gabonais (PDG) pour « défendre le Gabon des ombres qui se profilent à l’horizon avec la ferme intention de détruire l’œuvre de construction nationale », a déclaré l’ancien Ministre dans sa lettre de démission déposée au siège du PDG. Les rappels de ce dernier le 7 août 2019 dernier, marquait-il déjà sa désapprobation avec l’actuelle orientation politique ? Alexandre Désiré Tapoyo venait d’adresser un courrier au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale et au Directeur de Cabinet du Président de la République dans lequel il appelait à agir contre une éventuelle implosion qui porterait atteinte au Gabon et à son peuple.

« Le Gabon que nous avons connu et dont nous sommes fiers, terre de liberté, de justice sociale et de prospérité, est menacé par cette obscurité. J’ai toujours affirmé que si le Président de la République, Chef de l’État, mon bien aimé et estimé grand frère Ali Bongo Ondimba, incarne la vision, moi j’incarne son engagement à cette vision. Il est temps pour moi d’obtempérer à cette profonde et ferme conviction pour un Gabon digne de ses enfants. Et pour cela, j’ai besoin de mes totales et complètes libertés de ton et d’action » a conclu Alexandre Désiré Tapoyo.