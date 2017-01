Patrimoine culturel : Le CICIBA sorti des tiroirs !

Rangé aux calendes grecques depuis belle lurette, le Centre International des Civilisations Bantu (CICIBA), regroupant le Gabon, la République Démocratique du Congo, le Congo, la Guinée Equatoriale la Centrafrique, le Rwanda, Sao Tome et Principe, la Zambie, le Cameroun et les Comores , vient d’être remis au bout du jour à la faveur de l’inauguration de son siège, hier mardi 10 janvier courant à Libreville.

Vœu ardant du défunt Président Omar Bongo Ondimba, concrétisé le 15 mars 1982, sous le sigle CICB, une structure de droit gabonais et par la suite Centre International des Civilisations Bantoues renait de ses cendres. Pour ce faire le siège du Centre International des Civilisation Bantu (CICIBA) a été inauguré le 10 janvier courant par le Premier Ministre Franck-Emmanuel Issoze Ngondet représentant Ali Bongo Ondimba.

Pour le Directeur général du CICIBA, Pr Antoine Manda Tchebwa, « l’inauguration des nouveaux locaux vient insuffler une nouvelle dynamique pour le développement culturel déterminant tous les peuples Bantu autour de leur humanité et histoire communes, facteur déterminant pour célébrer leur unité, leur fierté et leur dignité ».

Selon Alain Claude Bilié By Nze Président du Conseil d’Administration du CICIBA et par ailleurs Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie Numérique, de la Communication, de la Culture et des arts l’inauguration du nouveau siège constitue un bonheur d’autant plus qu’elle marque le retour à l’existence de cette organisation. « En ce jour d’espoir, je partage ma conviction avec tous ceux qui ont cru à la relance du CICIBA. Sortie d’épaisses brumes, l’institution a aujourd’hui une nouvelle adresse » a-t-il indiqué avant de remercier entre autres les pays membres et ses collègues Ministres présents à la cérémonie