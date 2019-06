Panthères : Duval Nzembi reprend du service sur les terrains !

Blessé au genou gauche depuis près d’un an durant un match avec son club en République Tchèque, l’international gabonais Duval Nzembi vient de reprendre les entrainements spécifiques, en vue de rejouer dans les plus brefs délais.

Après une longue période de soins et de suivi médical consécutive à son opération il y a près d’un an au genou gauche en République Tchèque, Duval Nzembi, le milieu offensif gauche des Panthères du Gabon ayant la capacité de jouer latéral gauche, milieu défensif et relayeur, a repris les entrainements.

Ancien sociétaire du Fastav Zlin, club de première division Tchèque ayant joué l’Europa League en 2018, Duval Nzembi, bénéficie depuis quelques jours d’ateliers divers, testant ses capacités physiques, cardio etc… Des épreuves qui s’avèrent concluantes pour le champion de la Coupe de la CEMAC en 2013 avec l’équipe nationale du Gabon.

« Après mon dernier contrôle médical ici en République Tchèque, le médecin m’a fait savoir que je pouvais reprendre le chemin des terrains, la blessure est bien guérie. Pour être en forme avant la période du mercato je travail dur pour tester mes capacités et être prêt pour de nouveaux challenges » a déclaré Duval Nzembi.

Joueur du Frydek Mystek , actuellement en deuxième division, le milieu gabonais aurait déjà reçu quelques propositions en 1ère et 2ème division tchèque tout comme dans certains pays de l’Amérique du Sud et en Asie.