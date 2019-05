Alors que de nombreuses spéculations convergeaient vers cette hypothèse, le français Patrice Neveu, entraîneur réputé en Afrique pour avoir coaché des équipes comme celles de la Guinée Conakry, de la Mauritanie ou de la République Démocratique du Congo (RDC), vient d’être annoncé officiellement au poste de Sélectionneur national des Panthères du Gabon. Ce dernier remplace le gabonais Daniel Cousin, limogé il y a quelques mois pour avoir failli à sa mission de qualifier l’équipe nationale à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 qui se jouera dès juin prochain en Egypte.

En poste pour une durée de 4 ans, renouvelable en cas de satisfaction des instances nationales chargées de la gestion du sport, ce dernier sera secondé par Raphael Nicodème Nzamba Nzamba, un entraîneur bien connu dans le milieu footballistique gabonais, promu au poste de Directeur technique national (DTN). C’est après avoir « engagé un certain nombre de chantiers pour remettre à flot le football gabonais » selon les termes du Ministre d’Etat, en charge du sport, Alain Claude Bilié-By-Nzé, que cette décision est tombée.

En effet, après la décevante élimination des Panthères au Burundi en mars de cette année dans le cadre des qualifications comptant pour la Can 2019, élimination « ressentie comme une grande humiliation » au Gabon, la Fegafoot avait été appelée à reconstruire l’équipe nationale sur de nouveaux enjeux et à préparer dans un délai de 60 jours, un appel à candidature pour le poste de Sélectionneur national et de DTN. Après la mise en place d’une commission ad hoc qui a analysé 82 dossiers de candidature pour le poste de sélectionneur A et 21 dossiers de candidature pour le poste de DTN, trois dossiers pour chacun des postes ont été retenus par ordre de mérite. C’est à l’issue de ces étapes de sélections, que Patrice Neveu et Raphael Nicodème Nzamba Nzamba ont été retenus pour coacher l’équipe réformée des Panthères.