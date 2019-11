Panthères du Gabon : Patrice Neveu convoque Gilchrist Nguema

Défenseur central évoluant en Israël sous les couleurs du club de D2 Bnei Sakhnin, le jeune Gilchrist Nguema vient d’être convoqué en sélection nationale par Patrice Neveu pour affronter la RDC et l’Angola les 14 et 17 novembre prochain en match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021. Parmi les appelés, on note le retour de Mario Lemina de Galatasaray, Serge Martisson Ngouali d’Hammarby IF en Suède, Malick Evouna de Santa Clara et Oto Zué de Cova Da Piedade au Portugal.