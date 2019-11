Présentant des regrets sur la dernière action offensive qui aurait permis au Gabon de ramener 3 points de la RDC, le capitaine des Panthères et d’Arsenal en Angleterre a présenté en conférence de presse d’avant-match comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2021 face à l’Angola, l’importance de faire un meilleur résultat à domicile ce dimanche 17 novembre 2019 à Franceville afin de franchir un pas vers la qualification.

« Si on répète les efforts fournis en RDC, avec la cohésion entre nous sachant qu’on jouera sans stress vu qu’on est à domicile, on peut espérer faire un bon résultat » a t-il confié.

Rappelant qu’il n’est pas question de se croire plus fort que l’adversaire, le sélectionneur Patrice Neveu a également demandé à ses joueurs de rester concentrés par rapport à cet objectif de qualification pour la CAN 2021. « Tout le monde sait qu’on veut faire un bon résultat à la maison. Mais tout passe aussi par une bonne mobilisation des joueurs et des supporters à qui on demande de venir nombreux au stade ce dimanche » a déclaré Patrice Neveu qui adaptera le jeu de son équipe en fonction de ce qui sera proposé par les Angolais.

Les Panthères à l’entraînement

Pour l’entraineur angolais Pedro Gonçalves, interviewé juste avant sa dernière séance d’entrainement, après la contre-performance de son équipe contre la Gambie, son objectif est de remporter la victoire au stade Rénovation de Franceville. « Notre équipe est certes en reconstruction, mais nous comptons repartir d’ici avec une victoire contre le Gabon. Ce sera un plaisir de jouer contre Aubameyang qui est un joueur de classe mondiale, mais n’oublions pas que nous avons aussi des joueurs de valeur » a-t-il fait savoir.

Patrice Neveu qui devra tout faire pour conserver l’invincibilité de l’équipe nationale du Gabon au stade Rénovation de Franceville, a annoncé Jim Allevinah incertain suite à une béquille à la cuisse.