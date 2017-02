Ordures ménagères : La décharge de Mindoubé plus que saturée !

Aménagée il y a plusieurs années, la décharge de Mindoubé, principal lieu de déversement des ordures ménagères provenant des communes de Libreville, Owendo et Akanda n’est plus en capacité de jouer le rôle qui lui est assigné.

« La décharge de Mindoubé sera fermée au profit d’une revalorisation des ordures et de la création d’un centre d’enfouissement au Point kilométriques 27, sur la route nationale 1 », une annonce datant d’un peu moins d’un an du ministre de l’Intérieur de l’époque, Pacôme Moubelet Boubeya. Pourtant près de sept mois après, le site est toujours exploité par les entreprises de collecte d’ordures ménagères. En effet, la fermeture de la décharge a été maintes fois évoquée. Seulement entre la parole et l’acte, il semble y avoir un fossé considérable. A ce jour personne n’est en mesure de donner une date effective pour la fermeture du site de Mindoumbe.

En attendant, l’entreprise Averda et autres opérateurs évoluant dans ce secteur déversent quotidiennement des tonnes d’ordure sur site fermé de façon fictive. Plus de 500 tonnes d’ordures ménagères sont chaque jour déversées sans aucune crainte voire conscience écologique. Malgré son isolement, la décharge présente tout de même des gros risques de pollution environnementale et pourrait, si l’exploitation continue, être source de prolifération de maladies pour les populations qui résident aux abords de la décharge.

Devant la saturation de la décharge, l’entreprise Averda ne cache pas son inquiétude. A cela s’ajoute l’enclavement du site. « Les conditions d’exploitation de ce site qui relèvent encore de la compétence de la société Clean Africa, nous posent d’énormes difficultés d’accès et de circulation », fait remarquer dans une interview accordée au quotidien l’Union, le Directeur administratif d’Averda, Justin Minko Olengo. Selon le responsable, il serait temps de songer à l’aménagement d’un « nouveau pôle écologique de pointe ».