Un séminaire réunissant les comités AFRITAC de l’Afrique et l’Ouest et du Centre s’est ouvert ce 11 juin 2019 à Libreville avec pour thème « Optimiser la gestion des investissements publics ».

« Il est nécessaire de créer des conditions pérenne d’une gestion optimale des ressources disponibles en mettant en place d’une part, un cadre institutionnel performant, et d’autre part, des instruments innovants de planification, de programmation et de budgétisation des projets et programmes de politiques publiques », a déclaré le Ministre du Budget, Jean Fidele Otandault lors de son discours d’ouverture des travaux tout en rappelant les avancées du Gouvernement gabonais dans la mise en place d’un cadre juridique dédié à la gestion et à la promotion des investissements. « Il s’agit notamment du Haut Conseil de l’Investissement (HCI), de l’Agence a de la Promotion des Investissements (ANPI), intégrant une cellule Partenariats Publics-Privés), du pôle investissement » a-t-il poursuivi.

Le centre régional d’assistance technique du Fonds Monétaire International (FMI) pour l’Afrique (AFRITAC) ambitionne de renforcer les capacités institutionnelles et humaines dont les administrations publiques. Objectif : gérer efficacement les finances publiques, solidifier les systèmes financiers et produire des statistiques macroéconomiques fiables. « Dans un contexte ou l’assainissement des finances publiques de plusieurs États de la CEMAC et de la CEDEAO est plus que nécessaire. La recherche de l’efficacité et l’efficience des dépenses relatives aux investissements publics est d’une importance capitale », a confié Arnaud Ngoye.

« Il est impérieux de s’interroger sur les limites de nos pratiques actuelles de planification et d’exécution des projets d’investissement afin de concevoir un nouveau modèle qui rendrait plus efficiente la gestion des investissements publics dans nos différents pays », a conclu Jean Fidele Otandault.