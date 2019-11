Les nombreuses plaintes sur les réseaux sociaux, discréditant le déroulement de la migration de la numérotation de huit à neuf chiffres depuis son lancement le 16 novembre dernier n’ont pas laissé insensible Lin Mombo qui s’est montré plutôt satisfait de ce processus de basculement qui intervient plus de dix ans après la première opération du genre au Gabon.

« Je pense pour ma part que tout s’est bien passé sans incident comparativement à ce qui se fait souvent ailleurs lorsque l’on procède à une telle opération. J’entends plusieurs récriminations qui me parviennent en disant que l’ARCEP aurait pu directement procéder au changement de la numération, mais certains usagers ignorent que nous n’avons pas le droit de nous infiltrer dans leur répertoire qui est un outil personnel et confidentiel , aussi, je tiens à indiquer que nous avons laissé une marge de manœuvre pour les anciens numéros car nous sommes là dans le cadre des routes parallèles qui sont restées ouvertes pour une validité de trois mois afin que les uns et les autres s’adaptent » a-t-il déclaré

.

Le patron de l’ARCEP qui était entouré du Directeur Général de Gabon Telecom, Abderrahim Koumaa et du Directeur Général d’Airtel, Alain Kahasha a fait état de la création de nouveaux services, du basculement aux normes internationales, et bien d’autres éléments que les abonnés de téléphonie devraient maîtriser pour mener à bien leur communication.

« Cette migration semble avoir été maîtrisée par les entreprises de téléphonie mobile du pays et nous avions effectué plusieurs communication pour sensibiliser l’ensemble des usagers. Nous comptons en faire un peu plus, en terme de campagne de proximité pour une meilleure pédagogie » a-t-il conclu.