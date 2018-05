Près d’une semaine après la nomination du nouveau gouvernement alors qu’une frange de l’opinion nationale est médusée devant l’entrée dans ce gouvernement de quelques têtes de l’opposition, l’autre frange elle ne se complait pas devant la nomination de Leatitia Diwekou, au poste de ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des Sports et de la Culture, Alain Claude Bilie By Nze. Entre railleries, insultes et caricatures, cette dernière nourrit des débats enflammés sur la toile. Pour certains, passer des bancs de la faculté au poste de ministre n’est pas possible ni même logique. Le manque d’expérience professionnelle pourrait être une faiblesse qui entraverait son action « Je ne remets pas en cause ses compétences intellectuelles ou sa capacité à pouvoir s’adapter à ce poste de ministre. Toutefois, il aurait été plus commode et conforme de passer par des postes intermédiaires pour ne pas se retrouver en situation de novice », soutient une internaute.

Pour d’autres par contre, aucune loi ne dit que pour passer d’une situation d’étudiant à un poste de haute responsabilité il faut une expérience professionnelle. « Il n’y a pas dans la constitution gabonaise, une loi qui demande une expérience professionnelle pour être nommé ministre », s’insurge un autre internaute qui ne voit pas l’importance de s’attarder sur le cas de la nomination de cette ministre. Pour ce dernier, les critiques dont souffre la nomination de cette jeune ministre relèvent de « la jalousie et de la haine ». Et d’aucuns de s’interroger sur ce qui aurait motivé le Président de la République et le Premier ministre à faire ce choix ? Serait-ce une erreur de casting ? Tout montre bien que non car ce n’est pas, pas hasard que Laetitia Diwekou a atterri dans l’équipe gouvernementale actuelle. Certes, elle manque certainement d’expérience mais comme tout étudiant directement sorti de l’université, il y a une première expérience professionnelle pour tout le monde, un premier endroit où faire valoir ses compétences. Et avoir été porté au poste de ministre de la République est pour Leatitia Diwekou, ce premier saut dans le monde professionnel. Donc, un débat qui n’a certainement pas lieu d’être selon certains.