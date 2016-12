Noël : GabaoVibes à l’orphelinat AEODA !

Label de production et de management musical crée en 2015 par Danielle Ouattara, Gabao Vibes a consacré la journée du samedi 24 décembre dernier à l’organisation d’un évènement dénommé « Noel pour Tous », première édition dédiée à l’orphelinat AEODA, situé au premier campement, au nord de Libreville.

C’est avec une joie immense que les enfants de l’orphelinat AEODA, sis au premier campement au nord de Libreville, ont célébré le samedi 24 décembre dernier la fête de Noël, et ce, grâce au label de production et de management musical GabaoVibes, initiateur de l’évènement « Noël pour tous ».

Pas moins de 73 orphelins ont retrouvé le sourire en recevant plusieurs présents dont des denrées alimentaires, des matelas, boissons et produits de première nécessité, pour ne citer que cela. Des dons offerts par le Label de production et de management dont l’artiste gabonais Lexical Flo est l’un des sociétaires.

Pour la circonstance le centre d’accueil dirigé par ‘’Maman Jeanne’’ a fait peau neuve avec le rafraîchissement des murs. Pour la responsable de Gabao Vibes cette cérémonie a permis aux enfants de l’AEODA de passer la fête de Noël comme les autres enfants de leur âge. Pour joindre l’utile à l’agréable, les enfants ont eu droit à un repas accompagné de prestations des étoiles montantes tels que LEXICAL FLO et B9 OFFISHAL.

Une œuvre de charité qui devrait faire école et susciter un élan de générosité. Soulignons que l’orphelinat AEODA éprouve des difficultés liés au manque d’eau et d’électricité et à la scolarisation des orphelins .