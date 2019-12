Face à la presse lundi 23 décembre à Libreville pour communiquer sur l’actualité du moment dominée entre autres par l’attaque de pirates sur les côtes gabonaises qui a pour bilan actuel un mort et des enlèvements, le Conseiller spécial, chargé de la communication présidentielle, porte-parole de la présidence de la République Jessye Ella Ekogha a dans le cadre des résolutions sur le bien-être des populations, annoncé l’œuvre caritative du président Ali Bongo Ondimba et de son épouse Sylvia Bongo Ondimba qui ont décidé d’offrir des cadeaux de Noël aux enfants admis actuellement dans tous les centres hospitaliers régionaux du pays.

En effet, après sa visite au Centre hospitalier universitaire Jeanne Ebori samedi 21 décembre où il a communié avec les tout-petits et les employés de cet établissement à qui il a donné du bonheur et des sourires avec des cadeaux, Ali Bongo Ondimba en Père Noël de circonstance a décidé d’étendre son action à l’intérieur du pays.

La célébration de la fête de Noël avec remises de cadeaux aux enfants est considérée désormais comme une tradition pour Ali Bongo Ondimba et son épouse. L’année dernière le couple présidentiel avait offert des cadeaux aux enfants des églises à travers l’association Caritas et bien avant aux orphelins. « Il faut savoir que cette année tous les enfants hospitalisés dans les hôpitaux régionaux provinciaux recevront des cadeaux du couple présidentiel. Près de 2000.000 cadeaux seront distribués » a déclaré Jessye Ella Ekogha.

Par ailleurs, lors de cette conférence de presse, Jessye Ella Ekogha a rassuré l’opinion sur les attaques de pirates qui se sont produites dans la nuit du 21 au 22 décembre perpétrées par des individus non identifiés à bord d’embarcations rapides contre 4 navires, dont deux de la Sigapêche (Guoji 866 et Guoji 867), un de Satram (Tropic Dawn) et un cargo (African Kalmia) . Selon lui, tout est sous contrôle, il n’ya plus à s’inquiéter car les dispositions sécuritaires ont été prises. Les gabonais devront donc vaquer à leurs occupations en toute quiétude.