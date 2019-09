Nécrologie : Ce que nous inspire la mort de Jacques Chirac

Le général de gaulle dont on connaissait la diatribe et la volonté de maintenir l’Afrique sous le joug colonial avait en son temps « averti » en substance : « la France n’a pas d’amis, elle n’a que des intérêts ». Qu’était-ce alors la France–Afrique ? Difficile de répondre à la question tellement celle-ci cache des nébuleuses qui ne relèvent pourtant plus du secret puisqu’en Afrique tout comme en Europe, il est des gens de plus en plus sensibilisés sur les questions des rapports de leur continent avec l’Europe sachant distinguer le mal du bien au point de ne plus s’interroger sur l’origine de leurs malheurs. Qu’est-ce qui a changé entre Jacques Chirac et ses prédécesseurs ? Rien sauf sa présentation par l’opinion nationale comme un homme populaire, « un bon français » pour reprendre en substance l’expression d’Emmanuel Macron, un autre Françafricain ayant donné l’impression de respecter ce qui au demeurant a contribué à la crédibilité de la France à travers le monde.