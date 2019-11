Décidé à mener à bien les nombreuses missions des Nations Unies représentées au Gabon par ses nombreuses agences connexes, le coordinateur résident du Gabon Stephen Jackson, accompagné de ses collaborateurs a lancé hier en conférence de presse à Libreville, la 2e édition de la Quinzaine des Nations Unies pour le développement durable.

Pour Stephen Jackson, les objectifs de développement durable, également nommés Objectifs mondiaux, sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité.

Par ailleurs, des pays comme le Gabon ont des résultats disparates dans l’atteinte de ces objectifs. C’est donc à ce titre que le système des Nations Unies au Gabon a lancé l’année dernière, la première édition de la Quinzaine des Nations Unies pour le développement durable. Une série d’événements célébrés pendant quinze jours dans l’optique de promouvoir les objectifs de développement durable au Gabon et de mobiliser les parties prenantes pour l’accélération de leur atteinte.

« Sans la bonne gouvernance, il sera impossible d’atteindre les objectifs des ODD.J’ai eu l’honneur d’être avec le premier ministre qui a déclaré ses biens à l’agence de l’enrichissement illicite et même moi-même je suis amené à déclarer mes biens, mon salaire etc… » a-t-il déclaré.

Pour cette 2e édition de la Quinzaine des Nations Unies, l’UNICEF organise une campagne de renforcement de capacité des associations des parents d’élèves et des dirigeants d’établissements scolaires, une distribution d’équipements et fournitures scolaires pour un appui à la scolarisation des enfants de groupes vulnérables dans la Ngounié, l’Ogooué-Ivindo et le Woleu-Ntem du 25 au 29 novembre. L’UNESCO organise également des ateliers de sensibilisation sur l’intelligence artificielle du 26 au 27 novembre, des dépistages volontaires du VIH/SIDA à la Poste de Libreville, une campagne de sensibilisation sur les violences perpétrées sur les femmes en marge du Marathon du Gabon le 30 novembre.

La Quinzaine des Nations Unies a pour objectifs principaux de :

Promouvoir les activités du système des Nations Unies auprès des populations ;

Renforcer le lien entre le Système des Nations Unies et son partenaire le gouvernement gabonais ;

Offrir un ensemble d’activité aux populations locales en vue de les emmener à s’approprier les Objectifs de développement durable et d’en faire les acteurs de premier plan du développement du Gabon.