C’est dans un stade de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) de Libreville que le coup d’envoi du tournoi de pré-saison du National Foot a été donné hier, par son parrain, Blanchard Andoume, président de l’Association Réseau du Cœur. En match d’ouverture AS Pélican de Lambaréné a battu sur le lourd score de (4-1) Lozo Sport de Lastourville, pendant que le CF Mounana a facilement disposé de la formation d’Akanda FC (4-1).

En levée de rideau l’AS Pélican l’a emporté sur Lozo Sport, grâce à Boafo auteur d’un doublé (1er et 3ème but), Obame Bekale et Openda Roys, auteurs respectifs du 2e et 4e but. L’équipe de l’Ogooué Lolo a inscrit son unique but sur un coup franc, magistralement tiré par l’ancien international gabonais, Georges Ambourouet.

Amené par son capitaine et par ailleurs gardien de but de l’équipe nationale du Gabon, Stéphane Bitseki Moto, le CF Mounana a vite ouvert la marque par un autre international, Louis Ameka Autchanga avant que l’attaquant ivoirien Franck Guedegbe ne corse l’addition (2-0,43e).

Indiscipliné tactiquement malgré la présence de sa nouvelle recrue, en provenance du FC Canon 105, l’ancien international Mbanangoye Zita, Akanda FC a concédé les 3e et 4e buts signés Ralph Mbamba et Kody. Ben Litona entré en jeu a réduit la marque sur penalty. Les deux vainqueurs s’affronteront samedi à 16h en finale alors que Lozo Sport et Akanda FC joueront la petite finale à 14h au stade de l’INJS.