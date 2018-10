National Foot1 : Reprise du championnat le 24 novembre prochain

Le Ministre des Sports, Alain Claude Billié By nzé et sa déléguée, Laetitia Diwekou face à tous les responsables des clubs de D1 se sont entendus sur la date de la reprise du championnat national de football de première division. Ce sera le 24 novembre prochain et une semaine plus tard, place au championnat de D2. C’est-à-dire le 1er décembre prochain. Tous les présidents de clubs de D1 ont accepté la nouvelle formule en tenant compte des représentants gabonais qui doivent évoluer en compétitions africaines. La seule inquiétude réside dans le financement de la compétition. En-effet, la subvention de l’état qui est vivement attendue pour lancer la compétition. « Nous en avons parlé avec les acteurs financiers au cours de certaines réunions. Il ressort de cela, qu’un modèle clairement établi qui sera présenté à une date ultérieure. Aujourd’hui nous ne pouvons pas clairement nous prononcer, sinon donner des chiffres exacts. Mais le modèle retenu est que nous ne commençons plus le championnat et l’arrêter comme lors des années précédentes », des propos de Laetitia Diwekou, ministre déléguée auprès du ministre d’Etat, ministre des Sports et de la Culture, chargé du Tourisme.

Avant le lancement de cette compétition, tout sera mis en place pour que les clubs bénéficient de la subvention nécessaire pour lancer la compétition qui doit prendre fin le 18 mai à venir, en raison de la 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations, qui doit se jouer du 15 juin au 13 juillet 2019 au Cameroun. Un avis que partage le président d’Oyem AC qui est aussi le président par intérim de l’association des clubs de D1 et de D2. Pour Landry Nkeyi, « Nous saluons cette initiative. Surtout la reprise imminente du championnat de football. Mieux, on doit désormais s’habituer avec les stades qui ont abrité la dernière Can de football. C’est dans ces installations que nous allons jouer le championnat. Lorsque nos représentants africains jouent ils sont déphasés sur les petits stades. Donc désormais on va jouer sur les installations modernes pour les rentabiliser ».