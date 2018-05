National Foot 1/ Playoffs : Le CF Mounana de plus en plus en danger !

Neutralisé, cette fois, par l’Union Sportive de Bitam qui conserve son fauteuil de leader au stade Gaston Peyrille, le CF Mounana stagne à la 8e place et s’éloigne de plus en plus du quatuor qui disputera la phase des playoffs, (Ndlr : qualificative pour la Ligue des champions africaine et la Coupe de la CAF).

L’Union Sportive de Bitam (USB) qui a engrangé un nul en match comptant pour la 8e journée du National Foot 1, contre le CF Mounana au stade Gaston Peyrille (1-1), conserve la tête du National foot, et ce, à deux journées de sa fin, (avant la phase des playoffs avec 19 points). Champion en titre, le CF Mounana 8e au classement avec 10 points seulement semble s’éloigner de plus en plus des quatre premières places qualificatives pour les playoffs qui détermineront le champion et vice-champion qui vont représenter le Gabon en Ligue des champions et en Coupe de la CAF. En effet, comptant le même nombre de points qu’Oyem AC 9e et positionné à un point d’Olympique Mandji 9 points, Mounana est sérieusement en danger.

Le CMS a perdu sa 2e place au classement pour se loger au 3e rang avec 14 points

+5 après avoir comme Mounana, enchaîné un deuxième nul, cette fois face à Nguen Asuku qui a égalisé en fin de partie (1-1). Un faux pas qui profite à Mangasport (14 points + 6) qui a aligné une deuxième victoire, après celle contre Lozo Sport le weekend dernier.

La 8e journée du National Foot 1 qui s’est jouée mercredi 30 mai a donc été marquée par les remontées à la 2e place du classement de Mangasport vainqueur contre Stade Migovéen (3-1), de Lozo Sport à la 4e place grâce à sa victoire devant Akanda (2-1). Pour s’offrir une chance de figurer parmi les quatre premiers, le CF Mounana devra gagner ses deux derniers matchs et compter sur au moins une défaite de Mangasport, CMS et Lozo Sport.