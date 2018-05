National Foot1/ play-off : 8 clubs en lice

La formule des play-off, présentée et défendue bec et ongle, hier lundi 14 mai courant, au palais des sports de Libreville par la LINAF au cours d’une réunion tenue entre la Fédération Gabonaise de Football et le Ministère de la Jeunesse et des sports verra la participation des 8 premiers clubs (Ndlr : sur la base du classement général), du National Foot1. Cette partie du championnat se déroulera jusqu’au 10 juin prochain.

Arrêté à la 6e journée pour absence de financements, le National Foot1, ne pourra pas aller à son terme, surtout qu’aux écueils internes s’ajoute la fin des championnats au 20 mai courant. Une décision justifiée par le déroulement dans les prochains mois du Mondial Russie 2018. La Ligue Nationale de Football, dirigée par Brice Mbika, a opté pour un système de play-off dont les contours techniques et financiers ont fait l’objet de la réunion convoquée par Alain-Claude Billié-By-Nze , tout nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. Objectifs : accorder les violons des différents acteurs avant de déposer le dossier sur la table du gouvernement.

« Nous avons Mme le ministre déléguée et moi-même réuni les principaux acteurs du football gabonais autour d’une question simple : Quelle formule pour terminer le championnat national ? Nous avons donc demandé au responsable de la Linaf de formaliser son offre de rédiger un règlement et de nous le faire parvenir de sorte qu’on le transfère au gouvernement et qu’on dégage les moyens dans ses condition là de play-offs qui serviront de championnat pour désigner les équipes qui vont donc représenter le Gabon aux compétitions africaines », a déclaré Alain-Claude Billié-By-Nzé.

A en croire, Brice Mbika, les 8 clubs du classement général du National Foot1 s’affronteront en format championnat et les deux premiers seront de facto les représentants du Gabon en Ligue de champion africaine et en Coupe de la CAF. Autre fait inédit, cette saison, exceptionnellement aucune équipe ne sera reléguée en D2 et celles de D2 ne seront pas promues en D1.