Après sa victoire (4-3) contre le CMS, il ya deux semaines au stade Annexe de l’Amitié Sino-gabonaise, (Ndlr : en match de préparation comptant pour la nouvelle saison du football gabonais), l’AS Dikaki n’a pas pu réitérer l’exploit réalisé face au CF Mounana vainqueur (2-0), et ce, sous le regard impuissant des anciennes gloires du stade Mbombet venues apporter leur soutien aux jeunes ambassadeurs de la province de la Ngounié. Avec pour principal objectif la recherche du onze type, le coach Albert Didoungou a aligné une première équipe, conduite par Robert Nzimba, (ancien joueur du CF Mounana), Bessa Bessa, Williams Loussoueke au goal (Ndlr : qui n’a pas pu tenir face aux joueurs du CF Mounana plus physiques en milieu de terrain et plus aguerris tactiquement).

En provenance de l’Unis Sports de Bafang, un club de première division camerounaise de football, le nouveau milieu de terrain de couloir du CF Mounana Ndonfack Ramsès ne s’est pas fait prier pour inscrire les deux buts de son équipe en première période.Renforcé en deuxième période par les entrées des jeunes joueurs comme Gnati, l’AS Dikaki plus offensif a neutralisé le CF Mounana jusqu’au coup de sifflet final de la rencontre très appréciées par les deux présidents Hervé Patrick Opiangah et Gisèle Itoumba, assis côte à côte.Soucieux d’apporter leurs expériences aux jeunes joueurs de la formation de la Ngounié qui retrouve l’élite après 24 ans d’absence, les anciens joueurs du Stade Mbombet, amenés par l’ancien capitaine Fouty Landry, Beteke Braxi Michel, Brice Iwangou (Panuchi), Jean Jacques Nzila, Guy Stéphane Lende, Didier Makaya, Armel Bouassa et Juste Wilfried Nguema Gnahoî ont échangé avec toute l’équipe à la fin de la rencontre .