National Foot1 : Le CMS et Mangasport qualifiés en Compétitions africaines !

Après avoir disputés les 10 journées du National Foot 1, l’As Mangasport tombeur de son rival Lozo Sport, et le Centre Mberi Sportif (CMS) qui a dominé le leader l’Union Sportive de Bitam (USB) (4-5) aux tirs au but après le nul (1-1) au terme du temps réglementaire dans le cadre des play offs ont obtenu leur qualification pour les prochaines compétitions africaines, hier dimanche 10 juin 2018, au stade Augustin Monedan de Sibang.

Le Centre Mberi Sportif, club de Bosco Alaba Fall a crée la surprise en éliminant le leader du National Foot1, l’Union Sportive de Bitam hier au stade Augustin Monedan de Sibang en match comptant pour les play-offs organisés par la Ligue Nationale de Football (LINAF). Crée en 1996, le Centre Mberi sportif a donc obtenu son premier ticket pour une compétition continentale organisée par la CAF. Amené par son technicien Youri Stéphane Manime, le Centre Mberi Sportif qui a joué sans complexe contre le leader incontesté du National Foot 1 avec 22 points, a ouvert la marque par Gofite Doillon (25e, 1-0). Poussée par le public l’USB qui est était en infériorité numérique après le carton rouge de Nic Zamblé a égalisé en fin de partie par Junior Aubyang Bayanoh.

L’AS Mangasport quant à lui opposé à Lozo Sport a confirmé son statut de grande équipe du National Foot 1 en s’offrant trois points après sa victoire (2-1) au stade Augustin Monedan de Sibang. Romuald Ntsitsitsigui Ewouta et Giovany Ipamy ont inscrit les deux buts de l’équipe de la COMILOG respectivement à la 7e et 65e minute. Le seul but de la formation de Lastourville a été inscrit par son fer de lance l’inoxydable Georges Ambourouet, ancien international gabonais (45e ). Vainqueurs des play-offs, le Centre Mberi sportif et l’AS Mangasport s’affrontent ce mercredi 13 juin au stade de Sibang dans une sorte de finale. Le vainqueur représentera le Gabon en Ligue de champion africaine et le perdant disputera la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF), la saison prochaine.