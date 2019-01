National Foot1 : L’AS Dikaki dans la poule de la mort !

Le travail de réflexion effectué par la Ligue Nationale de Football (LINAF), l’Association des clubs de première et deuxième division, les deux associations des footballeurs a débouché sur la composition des deux poules composées par les 14 clubs du National Foot1 appelés à s’affronter dans cette formule inhabituelle pour cette saison 2019, pour de raisons de financements.

Pour sa première participation à ce championnat élite du football gabonais, la nouvelle équipe de la province de la Ngounié aura fort à faire face aux gros cadors et grands habitués du National Foot1. Selon les propositions de la commission ad hoc, l’AS Dikaki, présidée par Mme Gisèle Itoumba , unique femme à diriger un club de football en catégorie élite, est classé dans la poule B avec le CF Mounana, double champion du Gabon, Mangasport, champion du Gabon en titre, le Centre Mberi Sportif, Akanda FC deux équipes ayant représenté le Gabon en Coupe de la CAF, Missile FC et Lozo Sport de Lastourville.

La poule A est quant elle est composée par l’Union Sportive de Bitam (USB), Oyem AC, USO, Stade Mandji, Stade Migovéen, AS Pélican, Olympique Mandji. A en croire, le règlement, les trois premiers de chaque zone seront retenu pour s’affronter dans une sorte de play-offs à Libreville afin que le championnat prenne fin au mois de mai prochain. Organisé de manière inhabituelle par poule, le championnat national de première division professionnelle devrait reprendre le 26 janvier prochain à Mouila, avec la confrontation opposant le champion du Gabon en titre AS Mangasport au néo promu, champion de la D2 professionnelle AS Dikaki de la Ngounié.