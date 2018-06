National Foot1 /9e journée : L’USB, vainqueur du derby du nord

Le derby du Nord du Gabon a tenu toutes ses promesses du côté du stade Gaston de Bitam, avant-hier dimanche 3 juin courant. L’Union Sportive de Bitam (USB) qui était face à la formation d’Oyem AC en match comptant pour la 9e journée s’est imposé (1-0) au grand bonheur du public présent. Les poulains de Thierry Ebobola, leader du National Foot1 ont d’entrée multiplié les offensives par le truchement de Junior Mboulou et Aubyang Bayanoh, respectivement sur le côté gauche et droit. Un pressing payant au regard de l’ouverture matinal du score par Ekiang Mahamat de la tête (10e, 1-0).

Les bitamois, très offensifs, ont vu l’arbitre Gauthier Mbina annuler deux buts inscrits par Junior Mboulou et Ekiang Mahamat. L’unique action dangereuse d’Oyem AC a été enrayée par Donald Nze juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Oyem AC n’a pas pu revenir au score, et ce, malgré les efforts d’Axel Meye Me Ndong Fils et le jeune milieu de terrain, Rudy Eya. « Nous avons manqué de chance tout simplement. Vous avez vu les multiples occasions vendangées par notre équipe. Nous savions d’avance que jouer contre le leader devrait être difficile. Notre objectif était de faire au moins un nul à Gaston Peyrille, mais malheureusement les dieux du football ont choisi leur camp », a déclaré Rudy Eya.

Bon à savoir, l’Union Sportive de Bitam conserve la tête du classement général du National Foot 1 avec 22 points devant Lozo Sport (16 points), vainqueur 4-0 contre Stade Migovéen, AS Mangasport (15 points) neutralisé par Pélican (0-0) et CMS (15 points ) après son nul (1-1 ) face à Adouma.