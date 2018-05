L’Union Sportive de Bitam (USB) a consolidé son fauteuil de leader en battant le Stade Mandji (2-1) à domicile samedi, en match comptant pour la 7e journée du National Foot1, (Ndlr : en veilleuse depuis trois mois). C’est sans calcul que les Bitamois ont entamé le match au stade Pierre Claver Divoungui. Très en forme depuis le coup d’envoi de la compétition, Junior Mboulou s’est offert un doublé (10e et 37e ) pour offrir la victoire à l’Union Sportive de Bitam.

Le Stade Mandji a réduit la marque en fin de rencontre par son buteur maison Marius Licket (85e, 2-1). Grâce à cette victoire, l’USB compte désormais 18 points à six longueurs de son dauphin le Centre Mberi Sportif, neutralisé par l’AS Pélican (1-1 ) au stade Idriss Ngari .

Les autres résultats :

Stade Migovéen Vs Olympique Mandji (1-0), Missile FC Vs Akanda (0-0), Oyem AC Vs Nguen’Asuku (3-1). L’AS Mangasport-Lozo Sport ( 2-0) , Adouma-Mounana (1-1).