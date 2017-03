Ghislain Gnassa Chongo et Rodrigue Moundounga opposés aux dirigeants d’Akanda FC et Missile FC, pour des problèmes d’impayés de salaires n’ont pas comparu à la barre lundi dernier comme prévu initialement. Et pour cause, les audiences se dérouleront les 10 et 17 avril prochain, ainsi en a décidé le tribunal de Libreville.

Les clubs de Missile FC et Akanda FC qui devaient passer à la barre du tribunal de première instance de Libreville, le 20 mars dernier, dans le cadre du litige inhérents aux arriérés de salaires, le feront désormais les 10 et 17 avril à venir. « L’audience publique prévue ce jour pour les affaires concernant les adhérents de l’ANFPG et les clubs de Missiles FC et d’Akanda FC ont été repoussées par le tribunal de Libreville pour communication des pièces à la demande des parties adverses » a indiqué un communiqué officiel de l’Association Nationale des Footballeurs Professionnels du Gabon, (ANFPG). En effet, le procès entre les joueurs d’Akanda FC et Frédéric Gassita débutera le 10 avril prochain, tandis que celui entre les dirigeants de Missile FC et ses sociétaires s’ouvrira le 17 du même mois.

« L’ANFPG tient à remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour voir la situation des joueurs améliorée, de près ou de loin », a déclaré le Secrétaire général de l’ANFPG Paul Ulrich Kessany, ancien capitaine des Panthères du Gabon sous l’ère Alain Girèsse.Signalons que dans cette affaire d’impayés de salaires, la LINAFP n’est pas exemptée et devrait s’expliquer sur lesdits arriérés. Une affaire loin d’être une sinécure, car certains joueurs notamment expatriés ont été menacé d’expulsions en cas d’entêtement de leur part.