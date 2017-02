National Foot : La contre-offensive de Brice Mbika

A l’issue d’une réunion de travail regroupant le bureau directeur et l’association des clubs de première et deuxième division, le président de la LINAFP, Brice Mbika Ndjambou a décidé de mettre sous tutelle, les quatre équipes ayant enregistré des forfaits récemment au motif d’arriérés de salaires. En effet, les cas d’Adouma FC, du Stade Mandji, d’Olympique Mandji et de Port-Gentil FC ayant déclaré forfaits lors de la 7e et la 8e journée ainsi que ceux de deuxième division, (Atangatier de Boué et l’AS Solidarité de Port-Gentil) ont constitué l’objet de la réunion convoquée par Brice Mbika.

Ce dernier accusé d’être à la solde des présidents de clubs, et ce, au détriment des joueurs privés de salaires et très remontés, soutient mordicus que des mesures ont été prises à la suite des nombreux forfaits enregistrés. « Nous avons estimé que les quatre clubs de D1 qui ont fait l’objet de forfait, soient mis sous tutelle pour ce qui concerne la partie salariale », a-t-il déclaré.

Pour éviter de nouvelles perturbations du championnat, la LINAFP devra désormais avec sa comptabilité procéder au paiement direct des salaires des joueurs des clubs concernés. Une nouvelle bien accueillie par les joueurs qui ne manquent pas de mettre à nu la mauvaise gestion de la subvention de l’état débloquée en début de saison par les responsables des clubs incriminés.